Al via “La scuola è”, il primo Festival online di De Agostini Scuola per i docenti di oggi e i cittadini di domani (Di giovedì 4 marzo 2021) De Agostini Scuola, Ente Formatore accreditato dal Ministero dell’Istruzione, ha ideato “La Scuola è”, il primo Festival che propone una formula online, aperta e gratuita, per la formazione certificata dei docenti. Una nuova proposta che mette in campo approcci didattici innovativi in grado di rendere gli studenti parte attiva del processo formativo e cittadini consapevoli L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 marzo 2021) De, Ente Formatore accreditato dal Ministero dell’Istruzione, ha ideato “Laè”, ilche propone una formula, aperta e gratuita, per la formazione certificata dei. Una nuova proposta che mette in campo approcci didattici innovativi in grado di rendere gli studenti parte attiva del processo formativo econsapevoli L'articolo .

Pontifex_it : Unisco la mia voce a quella dei Vescovi della Nigeria per condannare il vile rapimento di 317 ragazze, portate via… - repubblica : Vaccini, caos e assembramento nel punto anti-Covid dell'Asl a Torino: arriva la polizia: In via Gorizia saltati gli… - Aiyo07 : RT @10clarenc3: @clavictoria76 - lamp_az : RT @MarcoCantamessa: Purtroppo era da temere. Nel momento in cui si sdoganano certe prassi (restrizione di libertà individuali via DPCM, po… - enucatl : RT @MarcoCantamessa: Purtroppo era da temere. Nel momento in cui si sdoganano certe prassi (restrizione di libertà individuali via DPCM, po… -