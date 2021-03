Vite al Limite | Schenee Murry lascia lo show | la raccolta fondi per operarsi

Leggi su ck12

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Cosa fanno dopo il reality. (Facebook), una delle star più controverse dial, ha deciso dire lo spettacolo e ha attivato un crowdfunding per raccogliereper il suo intervento chirurgico per la perdita di peso. La 28enne ha scelto di sottoporsi a un intervento chirurgico per la perdita di peso con l’aiuto dello spettacolo in onda su Real Time. Ma le cose non sono andate come in fondo aveva previsto. Leggi anche ->aloggi, novità importanti per la star Nell’episodio in onda che riguardava la sua storia, la donna ha condiviso le sue emozioni con il pubblico: “Il mio peso mi sta rovinando la vita. Io mi sento come ...