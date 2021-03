Vaccini, Thierry Breton: "Una dose su tre in Ue non utilizzata" (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Alla fine di marzo il nostro obiettivo è arrivare a 95-100 milioni di dosi. Ma a fronte dei 43 milioni di dosi consegnate ne sono state somministrate 30 milioni 204 mila. All’Italia sono state consegnate 6.542.260 dosi e ne sono state somministrate 4.434.131. Gli Stati membri devono mettere in pratica velocemente la loro politica vaccinale perché la capacità di produzione di dosi aumenta di settimana in settimana”. Così in un’intervista al Corriere della sera il francese Thierry Breton, commissario al Mercato interno, all’Industria e al Digitale, alla guida della task force creata dalla Commissione Ue per lavorare con le aziende e i governi per accelerare la produzione di Vaccini anti-Covid sul territorio europeo. “La capacità di produzione in Europa arriverà a due-tre miliardi di dosi all’anno: questo è l’obiettivo che abbiamo per ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Alla fine di marzo il nostro obiettivo è arrivare a 95-100 milioni di dosi. Ma a fronte dei 43 milioni di dosi consegnate ne sono state somministrate 30 milioni 204 mila. All’Italia sono state consegnate 6.542.260 dosi e ne sono state somministrate 4.434.131. Gli Stati membri devono mettere in pratica velocemente la loro politica vaccinale perché la capacità di produzione di dosi aumenta di settimana in settimana”. Così in un’intervista al Corriere della sera il francese, commissario al Mercato interno, all’Industria e al Digitale, alla guida della task force creata dalla Commissione Ue per lavorare con le aziende e i governi per accelerare la produzione dianti-Covid sul territorio europeo. “La capacità di produzione in Europa arriverà a due-tre miliardi di dosi all’anno: questo è l’obiettivo che abbiamo per ...

