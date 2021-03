Unione Industriali Napoli, Manfellotto: Dalla Camera di Commercio un contributo per l’economia del territorio (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Si tratta di un primo passo importante per l’auspicato rilancio di un’azione istituzionale a sostegno del territorio. I prossimi bandi della Camera di Commercio possono fornire un contributo per affrontare l’emergenza economica, ingigantita Dalla pandemia, a Napoli e nella sua area metropolitana. Crediamo che il ruolo dell’ente Camerale sia rilevante, specie in una fase delicatissima come quella che stiamo attraversando, cittadini e imprese”. A dichiararlo è Maurizio Manfellotto, presidente di Unione Industriali Napoli. Per Manfellotto “è importante sia utilizzare per il meglio le risorse disponibili, sia ricercare punti di convergenza per rappresentare le istanze dell’impresa ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Si tratta di un primo passo importante per l’auspicato rilancio di un’azione istituzionale a sostegno del. I prossimi bandi delladipossono fornire unper affrontare l’emergenza economica, ingigantitapandemia, ae nella sua area metropolitana. Crediamo che il ruolo dell’entele sia rilevante, specie in una fase delicatissima come quella che stiamo attraversando, cittadini e imprese”. A dichiararlo è Maurizio, presidente di. Per“è importante sia utilizzare per il meglio le risorse disponibili, sia ricercare punti di convergenza per rappresentare le istanze dell’impresa ...

