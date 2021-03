“Ufficiale” Cancellata la famosa soap opera di Mediaset | ecco perchè

Leggi su viaggiarealverde

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Una delle più seguitedegli ultimi tempi, da qualche mese a questa parte, come è stato dichiarato, verrà definitivamente eliminata. Una decisione che, in effetti, ha lasciato piuttosto sorpresi i telespettatori. I numeri in fatto si share, bisogna sottolinearlo, erano veramente molto interessanti. Per di più, pare che in Italia gli ammiratori siano ancora più appassionati di quelli del paese di origine della. Comunque sia, nel Bel Paese, dato che le puntate non sono ancora state messe in onda al completo, i fans potranno ancora guardare “Una vita” per circa un anno e mezzo. Non ci sarà una prossima stagione de “Una vita” Inutile dire, quindi, quanto sia stata presa male questa brutta notizia, soprattutto perché, dopo ben sette stagioni, i fans erano ormai molto affezionati sia ai personaggi sia agli ...