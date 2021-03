Ufficiale a Sanremo, cantante si ritira: ecco cos’è successo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si è ritirato dal Festival di Sanremo 2021 a causa del Covid e delle regole stringenti di Sanremo. Dopo la conferma della positività anche del tampone molecolare, dopo quello rapido di due membri dello staff del cantante, Irama come da protocollo è obbligato alla quarantena e di conseguenza si ritira dal Festival di Sanremo per cause di forza maggiore. Una specifica pronta anche gli altri anni, ma che quest'anno, vista la quantità di controlli per il Covid è più stringente. Irama è il primo cantante, quindi, ritirato a causa di una positività. C'è da chiarire che per adesso l'artista non risulta positivo, anzi è risultato negativo , ma comunque non può continuare la gara. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della seconda serata del ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si èto dal Festival di2021 a causa del Covid e delle regole stringenti di. Dopo la conferma della positività anche del tampone molecolare, dopo quello rapido di due membri dello staff del, Irama come da protocollo è obbligato alla quarantena e di conseguenza sidal Festival diper cause di forza maggiore. Una specifica pronta anche gli altri anni, ma che quest'anno, vista la quantità di controlli per il Covid è più stringente. Irama è il primo, quindi,to a causa di una positività. C'è da chiarire che per adesso l'artista non risulta positivo, anzi è risultato negativo , ma comunque non può continuare la gara. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della seconda serata del ...

