Ue | verso ritorno patto stabilità non prima di 2023

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Bruxelles, 3 mar. (AdnKronos) - - La clausola generale di salvaguardia, che sospende l'obbligo di rispettare i requisiti previsti daldi, non dovrebbe essere disattivatadel. La Commissione Europea ha approvato una comunicazione in cui si delineano i criteri per la disattivazione della clausola: il livello dell'attività economica nell'Ue o nell'Eurozona rispetto ai livelli pre-crisi (fine 2019) sarà il criterio chiave, nel guidare la valutazione dell'esecutivo Ue sulla disattivazione della clausola, che è stata introdotta nel marzo 2020 per consentire agli Stati di sostenere l'economia, colpite dalla pandemia di Covid-19. Pertanto, le indicazioni preliminari attualmente disponibili suggeriscono di continuare ad applicare la clausola di salvaguardia nel 2022 e di disattivarla a partire dal ...