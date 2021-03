Traffico Roma del 03-03-2021 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 marzo 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra Prenestina enina coda peranche sul tratto Urbano dell’a24 tra via di Tor Cervara e la tangenziale est In quest’ultima direzioneincolonnato sulla via Aurelia tra il raccordo è via Aurelia Antica un incidente sulla via Cassia nelall’altezza dell’incrocio con via Manfredi Azzarita nelle due direzioni coda per incidente anche sulla via Pontina tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione di Pomezia in ...