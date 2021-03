The Last Of Us 2: Ecco perchè Abby usa una mazza da golf (Di giovedì 4 marzo 2021) In The Last Of Us 2 ad un certo punto del gioco, Abby utilizza una mazza da golf. Neil Duckmann in una recente dichiarazione ha svelato cosa c’è dietro questa decisione da parte del team di sviluppo. Prima di proseguire con la lettura vi informiamo che quanto leggerete contiene un grosso SPOILER, se non avete ancora giocato The Last Of Us 2, vi invitiamo a farlo e poi tornare. Ecco perchè Abby usa proprio una mazza da golf in The Last Of Us 2 Nelle fasi iniziali del gioco, Abby uccide Joel colpendolo brutalmente con una mazza da golf, Neil Duckmann ha giustificato la scelta del suddetto strumento com esegue: Inizialmente avevamo pensato al ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 4 marzo 2021) In TheOf Us 2 ad un certo punto del gioco,utilizza unada. Neil Duckmann in una recente dichiarazione ha svelato cosa c’è dietro questa decisione da parte del team di sviluppo. Prima di proseguire con la lettura vi informiamo che quanto leggerete contiene un grosso SPOILER, se non avete ancora giocato TheOf Us 2, vi invitiamo a farlo e poi tornare.usa proprio unadain TheOf Us 2 Nelle fasi iniziali del gioco,uccide Joel colpendolo brutalmente con unada, Neil Duckmann ha giustificato la scelta del suddetto strumento com esegue: Inizialmente avevamo pensato al ...

Rick Mahorn: "Non ho visto The Last Dance, Jordan lo prendemmo a calci nel..." Sky Sport The Last Of Us 2: Ecco perchè Abby usa una mazza da golf In The Last Of Us 2 ad un certo punto del gioco, Abby utilizza una mazza da golf. Neil Duckmann in una recente dichiarazione ha svelato cosa c'è dietro questa ...

