Si continua con i Dpcm. Ma nessuno grida più allo scandalo. Prima stretta dell’era Draghi. Il premier firma, ma non ci mette la faccia. E spedisce la Gelmini e Speranza in conferenza stampa (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Noi riteniamo che differenziare i territori sia la strada giusta perché ci permette di dare la risposta più idonea ad ogni segmento”, così Roberto Speranza e Maria Stella Gelmini, nella conferenza stampa di presentazione del nuovo Dpcm sulla scuola insieme al presidente dell’istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli. Il primo Dpcm del governo guidato da Mario Draghi entrerà in vigore il 6 marzo e sarà valido fino al 6 aprile. Pasqua inclusa, dunque. L’idea del governo, che recepisce dunque le indicazioni del Comitato tecnico scientifico (Cts), è di chiudere gli istituti automaticamente in zona rossa e dare la facoltà nelle altre aree di chiudere gli istituti se in zona gialla o ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Noi riteniamo che differenziare i territori sia la strada giusta perché ci perdi dare la risposta più idonea ad ogni segmento”, così Robertoe Maria Stella, nelladi presentazione del nuovosulla scuola insieme al presidente dell’istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli. Il primodel governo guidato da Marioentrerà in vigore il 6 marzo e sarà valido fino al 6 aprile. Pasqua inclusa, dunque. L’idea del governo, che recepisce dunque le indicazioni del Comitato tecnico scientifico (Cts), è di chiudere gli istituti automaticamente in zona rossa e dare la facoltà nelle altre aree di chiudere gli istituti se in zona gialla o ...

