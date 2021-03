Sanremo 2021, le pagelle della prima serata (Di mercoledì 3 marzo 2021) È cominciato Sanremo 2021. Un Festival che rimarrà impresso nella memoria degli italiani non per la tradizione, anzi. Piuttosto, per le poltroncine vuote, gli applausi finti, il carrello che trasporta i fiori di Sanremo destinati alle cantanti e ospiti femminili, il raffronto tra la foto dell’anno scorso del vincitore dell’anno scorso Diodato, con Amadeus e Fiorello e l’immagine dell’edizione 2021, dei tre uomini soli sul palco davanti all’orchestra. Nonostante queste differenze, che con la loro carica emotiva rendono certi momenti della prima serata del Festival un po’ straniante, la musica riparte davvero dal palco dell’Ariston. A cominciare dagli ospiti musicali, Diodato, che quasi un anno e un mese dopo la sua vittoria, torna al Festival per cantare Fai rumore, ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) È cominciato. Un Festival che rimarrà impresso nella memoria degli italiani non per la tradizione, anzi. Piuttosto, per le poltroncine vuote, gli applausi finti, il carrello che trasporta i fiori didestinati alle cantanti e ospiti femminili, il raffronto tra la foto dell’anno scorso del vincitore dell’anno scorso Diodato, con Amadeus e Fiorello e l’immagine dell’edizione, dei tre uomini soli sul palco davanti all’orchestra. Nonostante queste differenze, che con la loro carica emotiva rendono certi momentidel Festival un po’ straniante, la musica riparte davvero dal palco dell’Ariston. A cominciare dagli ospiti musicali, Diodato, che quasi un anno e un mese dopo la sua vittoria, torna al Festival per cantare Fai rumore, ...

