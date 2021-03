Sanremo 2021, Elodie: "Ci lamentiamo degli uomini, ma anche noi donne dobbiamo imparare a fare squadra" (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Noi donne dobbiamo fare squadra”. A parlare è Elodie, cantante che veste il ruolo di conduttrice durante la seconda serata del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus. Nel corso della conferenza stampa di presentazione serata, l’artista aggiunge: “Amadeus mi ha dato lo spazio per raccontarmi e lo faccio sperando che ci si possano riconoscere non solo le donne ma anche gli uomini”. Elodie, che lo scorso anno ha partecipato alla kermesse in qualità di concorrente col brano Andromeda, prosegue: “Noi donne abbiamo bisogno di essere più presenti, ma dipende anche da noi. Forse dobbiamo essere più competitive, fare squadra e capire quali ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Noi”. A parlare è, cantante che veste il ruolo di conduttrice durante la seconda serata del Festival diaccanto ad Amadeus. Nel corso della conferenza stampa di presentazione serata, l’artista aggiunge: “Amadeus mi ha dato lo spazio per raccontarmi e lo faccio sperando che ci si possano riconoscere non solo lemagli”., che lo scorso anno ha partecipato alla kermesse in qualità di concorrente col brano Andromeda, prosegue: “Noiabbiamo bisogno di essere più presenti, ma dipendeda noi. Forseessere più competitive,e capire quali ...

