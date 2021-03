Raoul Casadei ricoverato per Covid a Cesena

(Di mercoledì 3 marzo 2021), il re del liscio, èall’ospedale Bufalini diper. Lo scrive il Resto del Carlino. Oltre a lui anche altri famigliari della ‘dinastia’ romagnola sono stati contagiati.vive con la moglie Pina e i figli al ‘recinto’ ditico.“sta benino - racconta la figlia Carolina al quotidiano - e la nostra preoccupazione maggiore è stato quando abbiamo notato sul saturimetro che la saturazione era bassa. Anche in considerazione dei suoi 83 anni compiuti il 15 agosto, i medici che sono venuti a casa a fargli l’ecografia ai polmoni e hanno visto che aveva un po’ di polmonite, ci hanno consigliato di ricoverarlo”.

