Random, «Torno a Te»: testo e significato della canzone di Sanremo (Di giovedì 4 marzo 2021) A soli diciannove anni Random arriva a Sanremo 2021 tanto in punta di piedi (per rispetto all'Istituzione), quanto coraggioso e pronto a mangiarselo. prova ad affrontarlo con un brano («Torno a Te») con cui si mostra meno rapper e più cantautore, una canzone che ha composto su una pianola di famiglia dopo che la sua si era rotta, cosa che di tasto in tasto gli ha fatto nascere l'idea portante. Intento e pensiero non si distanziano dal mondo che lo ha fatto amare fino a oggi: Torno a Te è autentico Random, fatta di cuore e col cuore, ma ha un senso meno personale e più globale, legato a un concetto di amore che è insieme unico e universale. Ecco come: «Torno a Te», testo e significato Leggendo i versi della nuova ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 4 marzo 2021) A soli diciannove anniarriva a2021 tanto in punta di piedi (per rispetto all'Istituzione), quanto coraggioso e pronto a mangiarselo. prova ad affrontarlo con un brano («a Te») con cui si mostra meno rapper e più cantautore, unache ha composto su una pianola di famiglia dopo che la sua si era rotta, cosa che di tasto in tasto gli ha fatto nascere l'idea portante. Intento e pensiero non si distanziano dal mondo che lo ha fatto amare fino a oggi:a Te è autentico, fatta di cuore e col cuore, ma ha un senso meno personale e più globale, legato a un concetto di amore che è insieme unico e universale. Ecco come: «a Te»,Leggendo i versinuova ...

