Pausini, Elodie e il solito Lauro. L'Amadeus-bis cerca lo sprint sullo share (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo il risultato dello share, che nella prima serata non ha confermato gli ottimi ascolti della scorsa edizione, Amadeus cerca lo sprint per regalare al pubblico una seconda serata di qualità. Occhi puntati sui concorrenti che - dopo le 13 esibizioni di ieri sera - saranno Bugo, Ermal Meta, Extraliscio feat. Davide Toffolo, Fulminacci, Gaia, Gio Evan, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Irama, Orietta Berti, Random e Willie Peyote. Non passerà certamente inosservato il ritorno, questa volta in solitaria, di Bugo. Storica e memorabile la sua squalifica nel 2020 durante la partecipazione insieme a Morgan. Suscita grande aspettative il ritorno di Orietta Berti, vera veterana della kermesse, protagonista anche di un inseguimento da parte della polizia per aver violato il coprifuoco proprio nella ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo il risultato dello, che nella prima serata non ha confermato gli ottimi ascolti della scorsa edizione,loper regalare al pubblico una seconda serata di qualità. Occhi puntati sui concorrenti che - dopo le 13 esibizioni di ieri sera - saranno Bugo, Ermal Meta, Extraliscio feat. Davide Toffolo, Fulminacci, Gaia, Gio Evan, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Irama, Orietta Berti, Random e Willie Peyote. Non passerà certamente inosservato il ritorno, questa volta in solitaria, di Bugo. Storica e memorabile la sua squalifica nel 2020 durante la partecipazione insieme a Morgan. Suscita grande aspettative il ritorno di Orietta Berti, vera veterana della kermesse, protagonista anche di un inseguimento da parte della polizia per aver violato il coprifuoco proprio nella ...

