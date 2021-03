Netflix e Amazon usano Sanremo come se fosse il Super Bowl ed è bellissimo

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tra una canzone e l'altra di2021, gli amanti di film e serie tv, temporaneamente strappati alle abitudini per ricongiungersi con la Musica, hanno visto sbucare comunquePrime Video per degli spot inusuali e per questo, a loro modo, elettrizzanti, perché rivelatori rispetto ad alcuni tra i titoli più attesi sulle piattaforme in streaming., per esempio, il film su Roberto Baggio Il Divin Codino e la serie (scritta da Antonio Dikele Distefano) Zero, in arrivo, rispettivamente, il 26 maggio e il 21 aprile prossimi. In pratica i colossi dello streaming hanno “usato” il Festival della canzone italiana, evento che più di ogni altro riunisce un pubblico particolarmente numeroso davanti a un unico appuntamento tv,piattaforma di lancio, una pratica che negli USA si usa ...