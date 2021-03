Milan-Udinese, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 3 marzo 2021) Milan per dare seguito alla bella vittoria di Roma, dopo alcune partite sottotono. Contro l’Udinese, che spesso è riuscita a mettere in difficoltà i rossoneri e alla ricerca di continuità. Queste le scelte di Pioli e Gotti: Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Théo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Rebic; LeaoUdinese (3-5-2): Musso; Nuytinck, Bonifazi, Becao; Molina, De Paul, Makengo, Arslan, Zeegelaar; Nestorovski, Pereyra Foto: sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 marzo 2021)per dare seguito alla bella vittoria di Roma, dopo alcune partite sottotono. Contro l’, che spesso è riuscita a mettere in difficoltà i rossoneri e alla ricerca di continuità. Queste le scelte di Pioli e Gotti:(4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Théo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Rebic; Leao(3-5-2): Musso; Nuytinck, Bonifazi, Becao; Molina, De Paul, Makengo, Arslan, Zeegelaar; Nestorovski, Pereyra Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

