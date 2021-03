Luna Rossa si allena oggi sulle partenze (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo aver sistemato, sul campo di regata B, due boe per simulare l'area di prepartenza di una regata, Luna Rossa oggi si è allenata con intensità. Il vento soffiava, al momento delle riprese, con una intensita che variava tra 10 e 15Kts da NW (da sinistra a destra). Dopo le ore 17.00, ora locale a Auckland, il team Italiano si epoi diretto verso nord per continuare la seduta di allenamento odierna. Ottimo lavoro ragazzi !!! y key 6901ea96cb13f03d.html Leggi su velaac (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo aver sistemato, sul campo di regata B, due boe per simulare l'area di prepartenza di una regata,si èta con intensità. Il vento soffiava, al momento delle riprese, con una intensita che variava tra 10 e 15Kts da NW (da sinistra a destra). Dopo le ore 17.00, ora locale a Auckland, il team Italiano si epoi diretto verso nord per continuare la seduta dimento odierna. Ottimo lavoro ragazzi !!! y key 6901ea96cb13f03d.html

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #LunaRossa e #TeamNewZealand verso una #CoppaAmerica fatta al simulatore - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Cresce l'attesa per l' #AmericasCup! Luna Rossa vs New Zealand: ecco il 1° vero confronto in allenamento in acqua ???????? - DavideRonni : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - Luca4News : RT @FGoria: Luna Rossa e l'America's Cup, come vincere in Borsa puntando sulle aziende sponsor della vela - GMinardiJ : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… -