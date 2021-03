La Sea Watch 3 approda ad Augusta: primo banco di prova per il governo Draghi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sofia Dinolfo La nave dell'Ong tedesca è arrivata nel porto megarese con 363 migranti a bordo dopo il diniego di Malta La Sea Watch 3 ha un porto sicuro e lo ha in Italia, ad Augusta per la precisione. L’Ong tedesca questo pomeriggio, dopo aver ricevuto l’ok da parte del Viminale, è giunta nella rada megarese portando al termine le operazioni iniziate lo scorso fine febbraio. Cinque gli interventi di recupero dei migranti compiuti a largo della Libia per un totale di 363 persone a bordo, tra loro, anche donne in gravidanza. Sull’imbarcazione un terzo di stranieri sono rappresentati da minorenni. “Dopo un viaggio lungo e pericoloso- si legge in un tweet di Sea Watch lanciato immediatamente dopo il via libera dell’Italia - le 363 persone che abbiamo soccorso potranno finalmente sbarcare in un porto sicuro assegnatoci ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sofia Dinolfo La nave dell'Ong tedesca è arrivata nel porto megarese con 363 migranti a bordo dopo il diniego di Malta La Sea3 ha un porto sicuro e lo ha in Italia, adper la precisione. L’Ong tedesca questo pomeriggio, dopo aver ricevuto l’ok da parte del Viminale, è giunta nella rada megarese portando al termine le operazioni iniziate lo scorso fine febbraio. Cinque gli interventi di recupero dei migranti compiuti a largo della Libia per un totale di 363 persone a bordo, tra loro, anche donne in gravidanza. Sull’imbarcazione un terzo di stranieri sono rappresentati da minorenni. “Dopo un viaggio lungo e pericoloso- si legge in un tweet di Sealanciato immediatamente dopo il via libera dell’Italia - le 363 persone che abbiamo soccorso potranno finalmente sbarcare in un porto sicuro assegnatoci ...

SeaWatchItaly : ?? Il TAR di Palermo ha sospeso oggi i fermi che bloccavano #SeaWatch4 in porto da 6 mesi, in attesa di un pronuncia… - FratellidItalia : ?? In questo momento altri 400 migranti sbarcano dalla Sea Watch. Bisogna difendere i confini, basta immigrazione cl… - SeaWatchItaly : 'Assegnato il porto di Augusta alla #SeaWatch3: aveva salvato 363 persone nel Mediterraneo'. di @annalisagirardi s… - Bart__Alex : RT @FratellidItalia: ?? In questo momento altri 400 migranti sbarcano dalla Sea Watch. Bisogna difendere i confini, basta immigrazione cland… - eowyn962010 : RT @RadioSavana: Festa clandestina. Lamorgese assegna porto sicuro in Italia ai trafficanti tedeschi della Sea Watch, un affronto verso 4,8… -