Incendio in un fienile, 80 pecore morte: le indagini verso una svolta (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Visited 171 times, 171 visits today) Notizie Simili: Successo a Tempio per la prima gara del Campionato… Olbia capitale tra le città del mirto: si prepara… Operazione mare sicuro, il ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Visited 171 times, 171 visits today) Notizie Simili: Successo a Tempio per la prima gara del Campionato… Olbia capitale tra le città del mirto: si prepara… Operazione mare sicuro, il ...

EstadoCrtico3 : RT @emergenzavvf: Intervento dei #vigilidelfuoco per l’#incendio di un fienile e del tetto di una vicina abitazione in un’azienda agricola… - HTO_tv : Vigili del Fuoco – Pozzonovo (PD), Incendio fienile in disuso ma contenete ancora foraggio - RosPalumbo71 : RT @emergenzavvf: Intervento dei #vigilidelfuoco per l’#incendio di un fienile e del tetto di una vicina abitazione in un’azienda agricola… - Tino44588447 : RT @emergenzavvf: Intervento dei #vigilidelfuoco per l’#incendio di un fienile e del tetto di una vicina abitazione in un’azienda agricola… - magdulka64 : RT @emergenzavvf: Intervento dei #vigilidelfuoco per l’#incendio di un fienile e del tetto di una vicina abitazione in un’azienda agricola… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio fienile Incendio in un fienile, 80 pecore morte: le indagini verso una svolta Le indagini dei carabinieri a Teti. Agli inizi di dicembre 2020 a Teti era stato dato alle fiamme il fienile ed il trattore di un sessantenne (D. I.) originario del posto. Nell'incendio, appiccato da ignoti, erano morti circa un'ottantina di capi ovini allevati all'interno dell'appezzamento . Il ...

Indagini dei carabinieri di Tonara su incendio al capannone di Teti(NU) Agli inizi di dicembre 2020 a Teti, in località "Lotzorae", veniva dato alle fiamme il fienile ed il trattore di un sessantenne (D. I.) originario del posto, circostanza nella quale sono stati trovati morti - ad opera di ignoti - circa un'ottantina di ovini allevati all'interno dell'...

Incendio in un fienile, 80 pecore morte: le indagini verso una svolta Gallura Oggi Cani salvati, polvere bianca sospetta e incendio in un fienile: super lavoro per i pompieri I vigili del fuoco nella giornata di martedì sono intervenuti in città e in provincia. Nessuno è rimasto ferito. Paura al centro smistamento delle Poste per della polvere sospetta ...

Violento incendio in un’azienda agricola: 18 pompieri al lavoro per domare le fiamme Violento incendio a Bressanvido presso un'azienda agricola: dalle 11,30 di questa mattina i vigili del fuoco stanno operando in via Molino a Bressanvido ...

Le indagini dei carabinieri a Teti. Agli inizi di dicembre 2020 a Teti era stato dato alle fiamme iled il trattore di un sessantenne (D. I.) originario del posto. Nell', appiccato da ignoti, erano morti circa un'ottantina di capi ovini allevati all'interno dell'appezzamento . Il ...Agli inizi di dicembre 2020 a Teti, in località "Lotzorae", veniva dato alle fiamme iled il trattore di un sessantenne (D. I.) originario del posto, circostanza nella quale sono stati trovati morti - ad opera di ignoti - circa un'ottantina di ovini allevati all'interno dell'...I vigili del fuoco nella giornata di martedì sono intervenuti in città e in provincia. Nessuno è rimasto ferito. Paura al centro smistamento delle Poste per della polvere sospetta ...Violento incendio a Bressanvido presso un'azienda agricola: dalle 11,30 di questa mattina i vigili del fuoco stanno operando in via Molino a Bressanvido ...