Il coronavirus ha cambiato tutto | ma non la durata di Sanremo e la forza della Berté

Leggi su wired

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Nella trinceasala stampa fresca di sanificazione, la prima serata del Festival venti-ventuno è una prova di resistenza fisica per chi non è allenato. Perché se ilha, non haladi. Dopo l’ologramma di Vincenzo Mollica, invocato da Fiorello e battezzato “la Principessa Leila dei giornalisti”; dopo la performance rock del co-conduttore con il pesante mantello di fiori e lo smalto “Morgan testo di moro”; dopo le quattro Nuove proposte (promossi Folcast e Gaudiano, peccato per Avincola); dopo qualche siparietto da avanspettacolo anche se non dev’esser affatto facile senza pubblico; dopo questo e altro alle ore 22 inizia la gara dei big con Arisa. Alle 23 hanno cantato al netto solo quattro: Colapesce e Dimartino, ...