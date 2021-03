Il blunt cut di Francesca Michielin a Sanremo 2021 è il caschetto del momento (Di mercoledì 3 marzo 2021) A dimostrare di aver studiato le ultime tendenze è stata Francesca Michielin, la cantante che in coppia con Fedez in prima serata a Sanremo si è esibita con Chiamami per nome, ha cambiato look e tagliato i suoi lunghi capelli in un blunt cut. Taglio netto, molto attuale che si conferma tra i trend della stagione. Il blunt cut è un bob, o caschetto dalla linea netta e pulita e dalle punte pari, piene o corpose. Privo di scalature e sfilamenti la sua lunghezza non dovrebbe mai superare il mento e la sua versatilità lo rende facilmente abbinabile a qualsiasi forma del viso o tipologia di capello. Il look è stato realizzato dagli hair stylist Cotril. La cantante l’ha acconciato in stile anni ’20 con gel e riga di lato, un #throwback chic e evergreen, e abbinato a bold eyeliner, firmato Yves Rocher, degno delle passerelle di moda. E pensare che Francesca Michelin ha rivelato in un podcast a Vanity Fair che il trucco ha dovuto ritoccarlo da sola! Cotril Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 marzo 2021) A dimostrare di aver studiato le ultime tendenze è stata Francesca Michielin, la cantante che in coppia con Fedez in prima serata a Sanremo si è esibita con Chiamami per nome, ha cambiato look e tagliato i suoi lunghi capelli in un blunt cut. Taglio netto, molto attuale che si conferma tra i trend della stagione. Il blunt cut è un bob, o caschetto dalla linea netta e pulita e dalle punte pari, piene o corpose. Privo di scalature e sfilamenti la sua lunghezza non dovrebbe mai superare il mento e la sua versatilità lo rende facilmente abbinabile a qualsiasi forma del viso o tipologia di capello. Il look è stato realizzato dagli hair stylist Cotril. La cantante l’ha acconciato in stile anni ’20 con gel e riga di lato, un #throwback chic e evergreen, e abbinato a bold eyeliner, firmato Yves Rocher, degno delle passerelle di moda. E pensare che Francesca Michelin ha rivelato in un podcast a Vanity Fair che il trucco ha dovuto ritoccarlo da sola! Cotril

Matte0214 : RT @VanityFairIt: Dall'inaspettato blunt cut di Francesca Michielin alla chioma vitaminica di Noemi, passando per le labbra mat di Arisa e… - ratpackthebest : RT @VanityFairIt: Dall'inaspettato blunt cut di Francesca Michielin alla chioma vitaminica di Noemi, passando per le labbra mat di Arisa e… - VanityFairIt : Dall'inaspettato blunt cut di Francesca Michielin alla chioma vitaminica di Noemi, passando per le labbra mat di Ar… -

Ultime Notizie dalla rete : blunt cut Francesca Michielin cambia look: il nuovo blunt cut a Sanremo Realizzato dal team Cotril, il suo è uno dei caschetti più di tendenza per la primavera 2021: il blunt cut , ovvero un caschetto dalla linea netta e pulita e dalle punte pari, piene e corpose. Privo ...

Sanremo 2021: i migliori look beauty della prima serata Lato capelli, tra le rivelazioni della prima serata, il blunt cut effetto wet di Francesca Michielin , sul palco dell'Ariston in coppia con Fedez . Dietro l'inaspettato new look c'è il team di ...

Il taglio corto del momento è il blunt cut della Michielin Zazoom Blog Fedez, sotto la giacca tutto: 7,5 I voti ai look: il magistrale tuxedo di Fiorello firmato Armani (10), la spilla di Ibra (8), la citazione non voluta di Elena Faggio (5), Max Gazzè noioso. Il tenero segreto di Fedez (7,5) ...

Il taglio corto del momento è il blunt cut di Francesca Michielin Francesca ha detto addio ai capelli lunghi, sfoggiando sul palco dell’Ariston un corto da paura. Che le sta davvero bene ed è destinato a diventare il corto del momento.

Realizzato dal team Cotril, il suo è uno dei caschetti più di tendenza per la primavera 2021: il, ovvero un caschetto dalla linea netta e pulita e dalle punte pari, piene e corpose. Privo ...Lato capelli, tra le rivelazioni della prima serata, ileffetto wet di Francesca Michielin , sul palco dell'Ariston in coppia con Fedez . Dietro l'inaspettato new look c'è il team di ...I voti ai look: il magistrale tuxedo di Fiorello firmato Armani (10), la spilla di Ibra (8), la citazione non voluta di Elena Faggio (5), Max Gazzè noioso. Il tenero segreto di Fedez (7,5) ...Francesca ha detto addio ai capelli lunghi, sfoggiando sul palco dell’Ariston un corto da paura. Che le sta davvero bene ed è destinato a diventare il corto del momento.