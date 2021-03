Gotti | «Mi manda in bestia il fatto che hanno dato il rigore a tempo scaduto»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 4 marzo 2021) Luca, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Milan-Udinese, gara terminata 1-1 Nel post partita di Milan-Udinese, Luca, tecnico dei friulani, ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: «Accarezzato la vittoria è dir poco, l’epilogo è di quelli che non ti fanno dormire. Miinilcheil. Se succede all’Udinese non fa nulla, alle altre squadre succede il finimondo. Ingenuità di Larsen? Ne parlerò con lui. Venivamo a fare una fase difensiva difficile, venire qui a San Siro contro questo Milan ti portava a fare una fase difensiva che abbiamomolto bene. In fase di ...