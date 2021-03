Ginnastica, Serie A: Vanessa Ferrari all’arrembaggio dopo 4 anni. Test sui 4 attrezzi e Olimpiadi nel mirino (Di mercoledì 3 marzo 2021) Vanessa Ferrari parteciperà alla prima tappa della Serie A 2021, in programma sabato 6 marzo al PalaRossini di Ancona. La Farfalla di Orzinuovi riabbraccerà il massimo campionato italiano a squadre ad addirittura quattro anni di distanza dalla sua ultima apparizione: nel settembre 2017 fu protagonista a Eboli, nella gara che precedette gli sfortunatissimi Mondiali di Montreal (si infortunò gravemente durante la finale di specialità al corpo libero). La fuoriclasse bresciana ha deciso di rimettersi in gioco e di tornare a vestire il body della Brixia Brescia, formazione con cui ha vinto attivamente ben dodici scudetti (sui diciotto complessivi che figurano nella bacheca della Leonessa). La 30enne si è sempre distinta per la propria caparbietà, temerarietà, resilienza. Non è una ragazza che molla facilmente ed è sempre ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021)parteciperà alla prima tappa dellaA 2021, in programma sabato 6 marzo al PalaRossini di Ancona. La Farfalla di Orzinuovi riabbraccerà il massimo campionato italiano a squadre ad addirittura quattrodi distanza dalla sua ultima apparizione: nel settembre 2017 fu protagonista a Eboli, nella gara che precedette gli sfortunatissimi Mondiali di Montreal (si infortunò gravemente durante la finale di specialità al corpo libero). La fuoriclasse bresciana ha deciso di rimettersi in gioco e di tornare a vestire il body della Brixia Brescia, formazione con cui ha vinto attivamente ben dodici scudetti (sui diciotto complessivi che figurano nella bacheca della Leonessa). La 30enne si è sempre distinta per la propria caparbietà, temerarietà, resilienza. Non è una ragazza che molla facilmente ed è sempre ...

