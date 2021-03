GfVip, il regalo d’amore a Dayane indigna il web (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dayane Mello è stata tra i concorrenti del GfVip che ha maggiormente diviso l’opinione pubblica. Tra chi la accusava di essere falsa e stratega e chi la difendeva a spada tratta, non c’è ombra di dubbio che sia riuscita a far parlare di se. LEGGI ANCHE:– Dayane e il dolce messaggio che in pochi hanno sentito La terribile tragedia che la colpita poche settimane fa, ovvero l’improvvisa perdita del fratello, ha momentaneamente unito tutto il pubblico del Grande Fratello in un unico grande abbraccio. L’eccessivo sostegno di qualcuno tuttavia, non piace al popolo social che contesta la raccolta fondi lanciata a favore di Dayane. Ma sul serio? Ma date i soldi a qualche associazione,che loro vengono ben pagati per stare lì dentro. Sempre più scioccata #gfivip https://t.co/hfeSgpKBQU— Letizia (@eternamentemee) March ... Leggi su funweek (Di mercoledì 3 marzo 2021)Mello è stata tra i concorrenti delche ha maggiormente diviso l’opinione pubblica. Tra chi la accusava di essere falsa e stratega e chi la difendeva a spada tratta, non c’è ombra di dubbio che sia riuscita a far parlare di se. LEGGI ANCHE:–e il dolce messaggio che in pochi hanno sentito La terribile tragedia che la colpita poche settimane fa, ovvero l’improvvisa perdita del fratello, ha momentaneamente unito tutto il pubblico del Grande Fratello in un unico grande abbraccio. L’eccessivo sostegno di qualcuno tuttavia, non piace al popolo social che contesta la raccolta fondi lanciata a favore di. Ma sul serio? Ma date i soldi a qualche associazione,che loro vengono ben pagati per stare lì dentro. Sempre più scioccata #gfivip https://t.co/hfeSgpKBQU— Letizia (@eternamentemee) March ...

