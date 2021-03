Fedez, occhi puntati su quei bizzarri braccialetti. Sul palco di Sanremo 2021 li hanno notati tutti: ecco a cosa servono (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il primo Festival dell’era coronavirus che rimarrà – fosse anche solo per questo – indelebile nei ricordi degli spettatori. Ma nell’edizione n° 71 sono tanti i momenti da ricordare: dalla discesa di Fiorello vestito di fiori alle ‘regole’ dettate dal direttore Ibra, passando alle performance strepitose di Loredana Bertè – capelli blu e scarpa rossa sul palco contro la violenza sulle donne – e Achille Lauro, che lacrima sangue vestito di piume. Poi l’appello per Patrick Zaki e i tanti duetti sul palco. Amadeus e Fiorello iniziano la prima serata nel buio più totale. “Questo è il festival della ricrescita”, dice Fiorello. “Della rinascita”, lo corregge Amadeus. “Ah è vero quello della ricrescita è quello di Morandi”, replica Fiorello. “Perché al buio? Perché così possiamo fare gli scongiuri seri senza che nessuno di veda”, dice Fiorello prima di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il primo Festival dell’era coronavirus che rimarrà – fosse anche solo per questo – indelebile nei ricordi degli spettatori. Ma nell’edizione n° 71 sono tanti i momenti da ricordare: dalla discesa di Fiorello vestito di fiori alle ‘regole’ dettate dal direttore Ibra, passando alle performance strepitose di Loredana Bertè – capelli blu e scarpa rossa sulcontro la violenza sulle donne – e Achille Lauro, che lacrima sangue vestito di piume. Poi l’appello per Patrick Zaki e i tanti duetti sul. Amadeus e Fiorello iniziano la prima serata nel buio più totale. “Questo è il festival della ricrescita”, dice Fiorello. “Della rinascita”, lo corregge Amadeus. “Ah è vero quello della ricrescita è quello di Morandi”, replica Fiorello. “Perché al buio? Perché così possiamo fare gli scongiuri seri senza che nessuno di veda”, dice Fiorello prima di ...

IlContiAndrea : Occhio a quando #Fedez e #FrancescaMichielin (in gran forma) si guardano negli occhi. Lì il brano prende il volo #Sanremo2021 #ProveGenerali - pizzaandbeer_ : RT @g0ddessmez: fedez ha un mondo dentro e non merita l’odio che riceve, l’emozione nei suoi occhi per il semplice fatto di trovarsi su que… - drksmh : RT @believeinmusic_: Più inquadrano gli occhi di Fedez e più percepisco l’ansia a mille #Sanremo2021 - finoallafineJ7 : RT @alnomepensodopo: Comunque a Fedez brillano gli occhi per la Michielin, Chiara non la guarda allo stesso modo #prelemi - _r3bs : Dagli occhi di Fedez si vedeva tantissimo l’emozione che provava in quel momento, che tenerezza poi le continue ras… -