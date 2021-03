Elogio di Neri Marcorè | da Franceschini a Draghi | la maschera d' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 marzo 2021)Marcoré è un caso da studio. E' un incrocio tra Alighiero Noschese e Vittorio Gassman ma con una puntina di timidezza che lo preserva dalle invidie degli uomini e dall'usura del tempo. C'è un motivo se, oggi, ancora una volta, la gente si sbellica alla sua imitazione di Marioal DiMartedì su La7, con Giovanni Floris che non gli fa da spalla manco morto ma poi crepa dalle risate ascoltandolo. Il suo Supermario che prima, impostatissimo, gioca a Monopoli con la Merkel e le spilla soldi facendo la supercazzola (“Tieni conto dell'aliquota Cobram applicata al differenziale con se fosse antani”); e che, poi, si trasfigura in un Agnelli tombeur de femmes e finisce le notti di passione con la Lagarde a controllare i bilanci dell'Ungheria, be', è quanto di più divertente la politica oggi possa offrire. Maha fatto lo stesso ...