Covid | 20 884 contagi e 347 morti Tasso di positività al 5 | 8%

MediasetTgcom24 : Covid, 20.884 nuovi contagi (358mila tamponi) e altri 347 morti - AvvAntonioConte : RT @MediasetTgcom24: Covid, 20.884 nuovi contagi (358mila tamponi) e altri 347 morti - lanuovariviera : Covid, 20.884 nuovi contagi in Italia - Agenzia_Dire : Secondo il #bollettino del @DPCgov sale lievemente la percentuale di positivi sui #tamponi effettuati e aumentano d… - youfullwellness : #yourfullwellness Covid: 20.884 positivi, 347 le vittime. Sale al 5,8% il tasso di positività -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 884

bollettino oggi 3 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull'andamento della pandemia in Italia. Sono 20.i nuovi casi di- 19 riscontrati oggi in Italia. Nelle ultime 24 ore si contano altri 347 morti. 358.i tamponi effettuati, il tasso di positività sale al 5,8% dal 5,1%, di ieri. (segue ...Sono stati effettuati 358.tamponi (molecolari e antigenici). Ieri i test, secondo i dati del ... 2.528 quelli negli altri reparti(+57). Dei 40 nuovi morti, 19 sono in provincia di Bologna, ...Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 3 marzo del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 20.884 su 358.884 tamponi (ieri ...Nuovi dati dell’emergenza Coronavirus in Italia, aggiornati dal Ministero della Salute ad oggi, 3 marzo 2021. Sono 20.884 i nuovi casi (eri erano 17.083), un aumento rispetto ai giorni scorsi, per un ...