Coronavirus | Guido Bertolaso | “Tutta l’Italia si sta avvicinando a passo lungo verso la zona rossa”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Iltorna a correre in Italia, con la Lombardia prima per numero di contagi., consulente della Regione guidata da Attilio Fontana, ha avvertito che il peggioramento della situazione non riguarda solo la Lombardia ma, che andrebbela. I contagi dioggi sono tornati sopra i 20mila, e l’amministrazione lombarda non è l’unica che prevede un cambio di colore. Anche Luca Zaia, governatore del Veneto, ha dichiarato che l’aumento dei casi dipotrebbe portare la sua Regione a perdere a breve lagialla.: “la ...

veratto_A : RT @Libero_official: 'Tranne la #Sardegna, tutta #Italia si avvicina a lunghi passi verso la #zonarossa'. #Lockdown nazionale, la conferma… - bascianoantonio : RT @Libero_official: 'Tranne la #Sardegna, tutta #Italia si avvicina a lunghi passi verso la #zonarossa'. #Lockdown nazionale, la conferma… - SVoxitalia : Coronavirus, l'allarme di Guido Bertolaso: 'Tutta Italia verso la zona rossa'. Lockdown nazionale? - PAOLAGOSTINI : RT @Libero_official: 'Tranne la #Sardegna, tutta #Italia si avvicina a lunghi passi verso la #zonarossa'. #Lockdown nazionale, la conferma… - Ultron65 : RT @Libero_official: 'Tranne la #Sardegna, tutta #Italia si avvicina a lunghi passi verso la #zonarossa'. #Lockdown nazionale, la conferma… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Guido

'L'andamento dell'epidemia in Lombardia è estremamente preoccupante', affermaBertolaso. 03 ... Alla luce dell'andamento dei contagi da, venerdì la Regione estenderà la didattica a ...È pessimista sull'evoluzione della situazione epidemiologica anche il consulente del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana per il Piano VaccinaleBertolaso : "a me sembra che tutta ...Nuovo rialzo dei contagi in Italia da 17.83 a 20.884, con un tasso di positività anch’e3sso in crescita dal 5,1 al 5,82 per cento. I morti sono 347 mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 84 in ...I militari del comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno concluso oggi l'inchiesta che ha portato all'arresto di tre persone per truffa e frode nei confronti della Protezione civile ...