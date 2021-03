Cashback di Natale non è arrivato? Si può fare reclamo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Cashback di Natale, i rimborsi sono stati completati. Lo conferma ai cittadini Consap, la concessionaria che si occupa di gestire i rimborsi per conto del Mef: «L’accredito è avvenuto nel pieno rispetto delle scadenze previste dalla normativa, con i mandati di pagamento disposti in data 24 febbraio 2021». Il Cashback di Natale è stato completato, ma non a tutti sono arrivati i rimborsi Foto: Getty Images Gli ultimi movimenti sono stati contabilizzati il 26 febbraio, e sono stati disposti oltre 3,2 milioni di bonifici per un totale liquidato di circa 223 milioni di euro. Dunque, tutti coloro che ne avevano diritto dovrebbero ormai trovare l’accredito sul proprio conto corrente. Ma non tutti i bonifici sono andati a buon fine. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 3 marzo 2021)di, i rimborsi sono stati completati. Lo conferma ai cittadini Consap, la concessionaria che si occupa di gestire i rimborsi per conto del Mef: «L’accredito è avvenuto nel pieno rispetto delle scadenze previste dalla normativa, con i mandati di pagamento disposti in data 24 febbraio 2021». Ildiè stato completato, ma non a tutti sono arrivati i rimborsi Foto: Getty Images Gli ultimi movimenti sono stati contabilizzati il 26 febbraio, e sono stati disposti oltre 3,2 milioni di bonifici per un totale liquidato di circa 223 milioni di euro. Dunque, tutti coloro che ne avevano diritto dovrebbero ormai trovare l’accredito sul proprio conto corrente. Ma non tutti i bonifici sono andati a buon fine. Leggi anche ...

