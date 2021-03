Bimba di 3 anni cade dal dodicesimo piano, fattorino eroe la afferra al volo e la salva (Di mercoledì 3 marzo 2021) . L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica ad Hanoi, in Vietnam, e ha visto come protagonista Nguyen Ngoc Manh, un fattorino di 31 anni che per caso si trovava a passare in zona per lavoro e si è trasformato in un vero e proprio angelo custode per la piccola. La Bimba è ora ricoverata ma si salverà. Qualcuno lo ha definito un vero e proprio gesto eroico e certamente il salvataggio di una bambina di appena 3 anni caduta dal dodicesimo piano di un condominio ha dell’incredibile. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica nel distretto di Thanh Xuan, ad Hanoi, in Vietnam, e ha visto come protagonista Nguyen Ngoc Manh, un fattorino di 31 anni che per caso si trovava a passare in zona e si è trasformato in un ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 3 marzo 2021) . L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica ad Hanoi, in Vietnam, e ha visto come protagonista Nguyen Ngoc Manh, undi 31che per caso si trovava a passare in zona per lavoro e si è trasformato in un vero e proprio angelo custode per la piccola. Laè ora ricoverata ma si salverà. Qualcuno lo ha definito un vero e proprio gesto eroico e certamente iltaggio di una bambina di appena 3caduta daldi un condominio ha dell’incredibile. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica nel distretto di Thanh Xuan, ad Hanoi, in Vietnam, e ha visto come protagonista Nguyen Ngoc Manh, undi 31che per caso si trovava a passare in zona e si è trasformato in un ...

