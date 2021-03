Benevento | violazione norme anti-Covid | multe e chiusura per due locali

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Corpo di Polizia municipale dicomunica che il ragazzo che era stato identificato per essere stato l’autore delladelle-19, accertata due sabati fa in Piazza Risorgimento, con l’utilizzo della musica ad alto volume diffusa con l’autovettura di proprietà, ha provveduto a pagare la sanzione amministrativa di € 373,34, estinguendo così l’infrazione commessa. Nel frattempo sono state comminate due sanzioni amministrative di € 280,00 cadauna a carico del titolare di una pasticceria-caffetteria e di una sala da ballo. Per ambedue le attività è scattata laper giorni 5 (cinque) dal 2 al 6 marzo 2021. Va detto che il titolare della sala da ballo ha già provveduto a pagare la sanzione ...

Ultime Notizie dalla rete : Benevento violazione

LabTV

