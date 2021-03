Attacco in Svezia, almeno 8 accoltellati, alcuni sono gravi. Per la polizia è terrorismo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Per la polizia è un Attacco terroristico quello in cui sono state accoltellate almeno otto persone nel centro di Vetlanda, in Svezia, nel pomeriggio. L’autore dell’agguato è un uomo intorno ai venti anni che è stato colpito dagli agenti poco dopo il fatto per poi essere trasportato in ospedale. Tra le persone ferite nell’attentato ce ne sono alcune in condizioni molto gravi, stando a quanto hanno riferito gli agenti. Le aree intorno luogo dell’agguato sono state chiuse al pubblico per ragioni di sicurezza. alcuni testimoni hanno riferito di aver visto il giovane attaccare i passanti con un’arma simile a un’ascia. March 3, 2021 Fonte immagine in evidenza: Twitter Leggi anche: Valeria Solesin e l’attentato al ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 marzo 2021) Per laè unterroristico quello in cuistate accoltellateotto persone nel centro di Vetlanda, in, nel pomeriggio. L’autore dell’agguato è un uomo intorno ai venti anni che è stato colpito dagli agenti poco dopo il fatto per poi essere trasportato in ospedale. Tra le persone ferite nell’attentato ce nealcune in condizioni molto, stando a quanto hanno riferito gli agenti. Le aree intorno luogo dell’agguatostate chiuse al pubblico per ragioni di sicurezza.testimoni hanno riferito di aver visto il giovane attaccare i passanti con un’arma simile a un’ascia. March 3, 2021 Fonte immagine in evidenza: Twitter Leggi anche: Valeria Solesin e l’attentato al ...

