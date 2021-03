Amici: David Parsons giudice a sorpresa (Di mercoledì 3 marzo 2021) Per i ballerini della scuola di Amici è arrivata una sorpresa inaspettata: il coreografo di fama internazionale, David Parsons, ha giudicato le loro performance improvvisate sui pezzi musicali scelti proprio da lui. Grande tensione per Rosa, il cui sogno nel cassetto è sempre stato ballare per lui. Partendo da un video che ha raccontato l’esperienza vissuta ad Amici dalla ballerina Elena d’Amario, che grazie al talent di Maria Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 3 marzo 2021) Per i ballerini della scuola diè arrivata unainaspettata: il coreografo di fama internazionale,, ha giudicato le loro performance improvvisate sui pezzi musicali scelti proprio da lui. Grande tensione per Rosa, il cui sogno nel cassetto è sempre stato ballare per lui. Partendo da un video che ha raccontato l’esperienza vissuta addalla ballerina Elena d’Amario, che grazie al talent di Maria Articolo completo: dal blog SoloDonna

amici_20fp : Ma raga se Rosa fa dei complimenti a David Parsons non è da leccaculo, magari semplicemente gli piace #Amici2020 - amici_20fp : Elena che cerca di fare complimenti sui ragazzi, David Parsons che rimane così ?? #Amici2020 - amici_20fp : RT @greysxaholic: Tommy protetto anche di David Parsons #Amici20 #Amici2020 - fraspinetta : RT @maizitta_: David Pearsons, in memoria dei tempi in cui Amici sfornava talenti assurdi #amici20 - goodvjbess : David Parsons se lo meritavano quelli di amici 15, non questi pizzettari di ora (tranne per qualcuno obv) #amici20 -