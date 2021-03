Amadeus e Coletta commentano la prima serata di Sanremo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Al via la conferenza stampa in diretta da Sanremo: il commento della prima serata e le anticipazioni della seconda. Sanremo 2021, conferenza stampa del 3 marzo in diretta su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 3 marzo 2021) Al via la conferenza stampa in diretta da: il commento dellae le anticipazioni della seconda.2021, conferenza stampa del 3 marzo in diretta su Notizie.it.

tvblogit : Direttore Rai1 Coletta: 'Picchi di ascolto alle 21.46 quando Fiorello e Amadeus hanno presentato Diodato'. #Sanremo2021 - reese_86 : Coletta sta ringraziando i conduttori di ieri sera: Fiorello, Amadeus e Matilda De Angelis. Anche lui ha già rimoss… - lusurpateur_ : Amadeus, Fiorello e il Direttore Coletta che convincono Matilda De Angelis a restare fino alla fine del Festival… - AlatunaSkils : RT @borraccino_: Comunque il mio amore per il Festival va oltre il possibile ''flop'', che fa parte del gioco. Chi è sanremofilo come me pu… - martyisnt96 : RT @borraccino_: Comunque il mio amore per il Festival va oltre il possibile ''flop'', che fa parte del gioco. Chi è sanremofilo come me pu… -