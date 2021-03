Alex Schwazer si prende la sua rivincita a Sanremo: “Parteciperò alle Olimpiadi” (Di giovedì 4 marzo 2021) Alex Schwazer, classe 1984, marciatore. Due settimane fa ha visto la luce in fondo al suo tunnel, quando la giustizia italiana ha archiviato il suo processo per doping, dicendo sostanzialmente che il fatto non sussiste e che le prove siano state inquinate. Non si sa né il come, né da chi. Ma qualcuno ha fatto qualcosa di illegale per metterlo nei guai. Oggi viene ospitato da Amadeus sul palco dell’Ariston, dove si può prendere la sua rivincita, arrivare a milioni e milioni di italiani e far sapere a tutti che ha subito una (gravissima) ingiustizia. Lo fa non essendo arrabbiato, non arriva al festival con il coltello tra i denti. E anzi: ha l’aria di chi ormai l’ha somatizzata quella decisione del tribunale sportivo, ma che ora vuole che gli venga riconosciuto che lui quell’anno – dopo aver pagato il suo conto con la ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021), classe 1984, marciatore. Due settimane fa ha visto la luce in fondo al suo tunnel, quando la giustizia italiana ha archiviato il suo processo per doping, dicendo sostanzialmente che il fatto non sussiste e che le prove siano state inquinate. Non si sa né il come, né da chi. Ma qualcuno ha fatto qualcosa di illegale per metterlo nei guai. Oggi viene ospitato da Amadeus sul palco dell’Ariston, dove si puòre la sua, arrivare a milioni e milioni di italiani e far sapere a tutti che ha subito una (gravissima) ingiustizia. Lo fa non essendo arrabbiato, non arriva al festival con il coltello tra i denti. E anzi: ha l’aria di chi ormai l’ha somatizzata quella decisione del tribunale sportivo, ma che ora vuole che gli venga riconosciuto che lui quell’anno – dopo aver pagato il suo conto con la ...

