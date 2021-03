Un posto al sole, anticipazioni 3 marzo: una scelta difficile (Di martedì 2 marzo 2021) Franco e Nunzio saranno ancora al centro dei riflettori di Un posto al sole, come attestano le anticipazioni della soap opera più longeva della televisione italiana di mercoledì 3 marzo. Padre e figlio, infatti, dovranno ancora sciogliere molti nodi prima di poter risolvere i problemi di Cammarota. Quest'ultimo, rientrato senza preavviso dalla Sicilia, ha subito suscitato perplessità e preoccupazione in Angela e Franco che hanno notato il suo atteggiamento sfuggente e insolito. Inoltre, Boschi ha cercato di indagare sulle continue uscite notturne del figlio e sul perché avesse declinato l'invito a partire con lui e Bianca per Venezia, dove si è recata la Poggi per un corso di formazione professionale. Proprio a quel punto, Franco ha preso in mano la situazione e, dopo aver accompagnato la figlia dalla madre, è subito ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 2 marzo 2021) Franco e Nunzio saranno ancora al centro dei riflettori di Unal, come attestano ledella soap opera più longeva della televisione italiana di mercoledì 3. Padre e figlio, infatti, dovranno ancora sciogliere molti nodi prima di poter risolvere i problemi di Cammarota. Quest'ultimo, rientrato senza preavviso dalla Sicilia, ha subito suscitato perplessità e preoccupazione in Angela e Franco che hanno notato il suo atteggiamento sfuggente e insolito. Inoltre, Boschi ha cercato di indagare sulle continue uscite notturne del figlio e sul perché avesse declinato l'invito a partire con lui e Bianca per Venezia, dove si è recata la Poggi per un corso di formazione professionale. Proprio a quel punto, Franco ha preso in mano la situazione e, dopo aver accompagnato la figlia dalla madre, è subito ...

