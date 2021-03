Ufficiale | Dimitrios Grammozis è il nuovo allenatore dello Schalke 04

sportli26181512 : Schalke 04, UFFICIALE: Grammozis è il nuovo allenatore: Dimitrios Grammozis è il nuovo allenatore dello Schalke 04,… -

Dimitrios Grammozis è il nuovo allenatore dello Schalke 04, contratto fino al 30 giugno 2022. Dopo l'esonero di Christian Gross lo Schalke 04 ha deciso di affidare la squadra ultima in classifica al tecnico greco Dimitrios Grammozis.