Scansione antivirus in avvio del PC da chiavetta USB

(Di martedì 2 marzo 2021) Se un PC non è più avviabile a causa di un'infezione, nella maggior parte dei casi possiamo risolvere scaricato un disco di ripristino d'emergenza prodotto dalle aziende, in grado di avviarsi da CD o DVD e di avviare un ambiente protetto con cui scansionare e rimuovere i virus più ostici. In questi ultimi anni sono sempre di meno i computer e i portatili dotati di lettore ottico, per questo motivo è necessario cambiare strategia e creare delle chiavette USB per scansionare ini PC che non funzionano o risultano bloccati a causa di un virus. In questa guida vi mostreremo come creare unaUSB per il ripristino del sistema in caso d'infezione, utilizzando gli stessi Boot CD normalmente masterizzabili su un supporto ottico e un programma in grado di portare tutto il contenuto di un'immagine ISO all'interno della ...