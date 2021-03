SBK | Kawasaki conferma i test di Portimao | ma senza Lowes

motosprint : #WorldSBK, #Kawasaki conferma i test di Portimao, ma senza #Lowes - corsedimoto : SUPERBIKE - Alex #Lowes costretto a saltare i test #Kawasaki in #Portogallo, la spalla non è ancora a posto. Jonath… - dinoadduci : Le foto dei test di Rea con la Kawasaki Sbk a Portimao - ALFONSOCARRASC9 : RT @corsedimoto: SUPERSPORT 300 - Ana #Carrasco riceve l'OK dai medici, a breve ritroverà la sua #Kawasaki Ninja 400. C'è una stagione #Sup… - dianatamantini : SUPERSPORT 300 - Ana Carrasco sta tornando. Un altro passo è l'intensa giornata in Catalunya con la sua Kawasaki. '… -

Ultime Notizie dalla rete : SBK Kawasaki

La Gazzetta dello Sport

The start of the championship still looks to be something of a mirage for Superbike teams, but March is still an important month in terms of testing.will kick things off, on Thursday and Friday, with a two - day test at Portimao . The Portuguese test has been confirmed despite the fact that Alex Lowes is unable to attend , still ...La portacolori del teamProvec , giorno dopo giorno, diventa sempre più popolare nel suo ... Onoreficenze simili sono state dedicate a due miti dellairidata, entrambi britannici. Carl ...Dopo un 2020 di Supersport con Kawasaki, lo spagnolo ed il team ParkinGO sono passati a Yamaha: "La quattro cilindri di Iwata è decisamente più corsaiola e prestante della ZX-6R" ...Il team Provec sarà in pista giovedì e venerdì con il solo Rea: "Voglio confermare le informazioni relative al motore". Alex: "Sto lavorando con i dottori di Barcellona per recuperare" ...