Sassuolo-Napoli, De Zerbi: “Cento panchine motivo d’orgoglio. Col Napoli sarà una bella gara” (Di martedì 2 marzo 2021) “Sono motivo d’orgoglio, ci tengo a queste cose, le guardo, mi danno molto orgoglio e gioia”. Così l’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha commentato ai microfoni di Sassuolo Channel la sua emozione per le Cento panchine con i neroverdi. “Non guardo mai quello che è stato, guardo quello che non sono riuscito a fare più che a compiacermi su quanto fatto ma arrivare a 100 panchine così prestigiose mi dà ancora più responsabilità, più voglia di essere adeguato a quello che rappresento, un allenatore di A in un club comunque importante e questo mi porta a fare il mio lavoro con ancora più dedizione, più impegno, più fame, più cura nei dettagli, per raggiungere quello che si può, che è sempre difficile stabilirlo. Ci siamo consolidati all’ottavo ... Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021) “Sono, ci tengo a queste cose, le guardo, mi danno molto orgoglio e gioia”. Così l’allenatore del, Roberto De, ha commentato ai microfoni diChannel la sua emozione per lecon i neroverdi. “Non guardo mai quello che è stato, guardo quello che non sono riuscito a fare più che a compiacermi su quanto fatto ma arrivare a 100così prestigiose mi dà ancora più responsabilità, più voglia di essere adeguato a quello che rappresento, un allenatore di A in un club comunque importante e questo mi porta a fare il mio lavoro con ancora più dedizione, più impegno, più fame, più cura nei dettagli, per raggiungere quello che si può, che è sempre difficile stabilirlo. Ci siamo consolidati all’ottavo ...

tancredipalmeri : Chi non rinvia Lazio-Torino sa bene che verrà una sentenza che ribalterà il 3-0. Ma siccome si è tenuto un punto a… - sportface2016 : #Sassuolo - #Napoli , #DeZerbi : 'Sarà una bella gara. Orgoglioso per le cento panchine' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Di Gennaro: 'Sassuolo e Bologna rappresentano il trampolino di lancio per una nuova ripartenza del Napoli' https:… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Di Gennaro: 'Sassuolo e Bologna rappresentano il trampolino di lancio per una nuova ripartenza del Napoli' https:… - susydigennaro : RT @napolimagazine: RAI - Di Gennaro: 'Sassuolo e Bologna rappresentano il trampolino di lancio per una nuova ripartenza del Napoli' https:… -