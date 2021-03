Prandelli e Fonseca pre Fiorentina-Roma (Di martedì 2 marzo 2021) Mercoledì 3 marzo 2021 alle 20.45 la Fiorentina ospiterà la Roma nella 25° giornata di campionato di Serie A. Pre Fiorentina-Roma Prandelli e Fonseca hanno presentato la sfida. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto Prandelli? Il tecnico dei viola Cesare Prandelli nella conferenza stampa pre Fiorentina-Roma ha commentato la sconfitta subita con l’Udinese: “Nel calcio ogni 3 giorni ci sono momenti dove ti sembra di essere passato da una situazione paradossale e puoi rinascere. Adesso la difficoltà più grande è quella di avere rapporti sinceri. Ciccio Rialti era il primo a fare la critica e poi fare un passo indietro e stare vicino alla squadra. Adesso siamo circondati da una critica forte: la società fatto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 2 marzo 2021) Mercoledì 3 marzo 2021 alle 20.45 laospiterà lanella 25° giornata di campionato di Serie A. Prehanno presentato la sfida. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto? Il tecnico dei viola Cesarenella conferenza stampa preha commentato la sconfitta subita con l’Udinese: “Nel calcio ogni 3 giorni ci sono momenti dove ti sembra di essere passato da una situazione paradossale e puoi rinascere. Adesso la difficoltà più grande è quella di avere rapporti sinceri. Ciccio Rialti era il primo a fare la critica e poi fare un passo indietro e stare vicino alla squadra. Adesso siamo circondati da una critica forte: la società fatto ...

