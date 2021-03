Pirlo Gattuso e altri: i campioni del 2006 sopravvalutati in panchina (Di martedì 2 marzo 2021) Nonostante le lodi e l’ammirazione di buona parte della stampa sportiva italiana, una volta divenuti allenatori, i campioni del mondo 2006 non hanno finora scritto pagine memorabili di calcio. I tre che allenano in Serie A, pur essendo ancora in corsa per gli obiettivi posti ad inizio stagione, non hanno dato la sensazione di incidere particolarmente sulle prestazioni delle loro squadre. Tanto che i loro risultati sono spesso al di sotto delle aspettative. Tutti quelli che tra i 23 della fantastica notte di Berlino hanno scelto il mestiere della panchina sono accomunati più o meno dallo stesso destino. Segno che aver vinto un mondiale da calciatori non è una condizione sufficiente per diventare subito degli allenatori vincenti o quantomeno interessanti per il calcio proposto. Almeno non in tempi brevissimi. Gattuso e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 marzo 2021) Nonostante le lodi e l’ammirazione di buona parte della stampa sportiva italiana, una volta divenuti allenatori, idel mondonon hanno finora scritto pagine memorabili di calcio. I tre che allenano in Serie A, pur essendo ancora in corsa per gli obiettivi posti ad inizio stagione, non hanno dato la sensazione di incidere particolarmente sulle prestazioni delle loro squadre. Tanto che i loro risultati sono spesso al di sotto delle aspettative. Tutti quelli che tra i 23 della fantastica notte di Berlino hanno scelto il mestiere dellasono accomunati più o meno dallo stesso destino. Segno che aver vinto un mondiale da calciatori non è una condizione sufficiente per diventare subito degli allenatori vincenti o quantomeno interessanti per il calcio proposto. Almeno non in tempi brevissimi.e ...

napolista : Pirlo Gattuso e altri: i campioni del 2006 sopravvalutati in panchina Nonostante gli elogi dei giornalisti, i risu… - infoitsport : Gattuso, Ziliani: 'Maestro Pirlo a +3 dal calabrese su cui sputazzano tutti' - solonapoli24 : Qualcuno ci spiega il perché delle vagonate di fango nei confronti di #Gattuso , mentre per Pirlo piovano enfaticam… - martina5511 : @r_starchei @_schiaffino__ Lui stesso a chi gli chiedeva se era simile a Pirlo ha risposto che si ritrova più nei panni di Gattuso - Maralb09766733 : @g_lascala Qui in versione Sandro Nesta.. giocatore in continua crescita.. forse le persone dimenticano che a 20 an… -