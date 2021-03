Persi due cani in montagna Intervengono i vigili del fuoco

Leggi su udine20

(Di martedì 2 marzo 2021) Particolare intervento per ideldi Udine nella giornata di ieri 1 marzo 2021.La sala operativa dei pompieri friulani ha ricevuto una richiesta per la ricerca e il soccorso di duedi piccola taglia che da due giorni si eranonella zona montana tra i borghi disabitati di Moggessa di qua e Moggessa di là nel comune di Moggio Udinese (UD) e le ricerche dei padroni avevano avuto esito negativo.La squadra SAF (Spelo Alpino Fluviale) dei comandodeldi Udine ha raggiunto la zona impervia nella quale si erano smarriti i cagnolini e ha iniziato le ricerche degli animali che sono stati individuati bloccati in fondo ad un canalone che termina in un corso d’acqua e visto la loro impossibilità ad uscire dal canyon sono stati raggiunti, non senza difficoltà, dai ...