Ong Mediterranea: Procura Ragusa crea macchina del fango (Di martedì 2 marzo 2021) Ong Mediterranea reagisce con un durissimo comunicato alle perquisizioni ordinate dalla Procura della Repubblica di Ragusa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 2 marzo 2021) Ongreagisce con un durissimo comunicato alle perquisizioni ordinate dalladella Repubblica diL'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Ong Mediterranea: Procura Ragusa crea macchina del fango - SoniaLaVera : RT @francescatotolo: Brutto vizio quello dei “professionisti dell’informazione”: quando si attinge a piene mani alle mie inchieste sull’#im… - FMartina1 : RT @AngiKappa: #migranti perquisizioni e sequestro per la società armatrice della nave #MareJonio della ong italiana @RescueMed: per accusa… - MrMars86185899 : RT @Guglielmo_61: E ora viene fuori, ma va'?...,che la Ong Mediterranea Saving Humans avrebbe preso una bella stecca per prendersi carico d… - Ettore79597694 : RT @francescatotolo: Brutto vizio quello dei “professionisti dell’informazione”: quando si attinge a piene mani alle mie inchieste sull’#im… -