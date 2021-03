Ong, indagato Casarini: 4.600 euro a migrante per sbarcare a Pozzallo (Di martedì 2 marzo 2021) Valentina Raffa L'ex no global accusato di aver lucrato con un trasbordo. Ma l'organizzazione non è coinvolta E chi lo dice che trasportare migranti non sia redditizio? A sfatare le errate convinzioni dei buonisti, pronti a sputar veleno contro chi accenna persino flebili dubbi sull'operato di alcune Organizzazioni umanitarie che si portano fin sotto le coste libiche a raccogliere migranti da condurre in Italia, c'è l'inchiesta della procura di Ragusa sulla Mare Jonio, operante per conto della Mediterranea Saving Humans, accusata di avere introitato denaro per trasbordare migranti dalla motonave Maersk Etienne, battente bandiera danese, che li aveva soccorsi. Parliamo di 125mila euro, che divisi per 27 persone prese a bordo fanno circa 4.600 euro a migrante. È l'ammontare dell'«accordo di natura commerciale tra le ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Valentina Raffa L'ex no global accusato di aver lucrato con un trasbordo. Ma l'organizzazione non è coinvolta E chi lo dice che trasportare migranti non sia redditizio? A sfatare le errate convinzioni dei buonisti, pronti a sputar veleno contro chi accenna persino flebili dubbi sull'operato di alcune Organizzazioni umanitarie che si portano fin sotto le coste libiche a raccogliere migranti da condurre in Italia, c'è l'inchiesta della procura di Ragusa sulla Mare Jonio, operante per conto della Mediterranea Saving Humans, accusata di avere introitato denaro per trasbordare migranti dalla motonave Maersk Etienne, battente bandiera danese, che li aveva soccorsi. Parliamo di 125mila, che divisi per 27 persone prese a bordo fanno circa 4.600. È l'ammontare dell'«accordo di natura commerciale tra le ...

AnnickQuemper : RT @nelloscavo: La Procura di Ragusa precisa: non ci sono inchieste sulla gestione delle Ong nei soccorsi in mare, ma 'soltanto su un episo… - augusteo60 : RT @nelloscavo: La Procura di Ragusa precisa: non ci sono inchieste sulla gestione delle Ong nei soccorsi in mare, ma 'soltanto su un episo… - giandomenic45 : RT @valy_s: #Immigrazione #ONG Luca Casalino indagato per “favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato dallo scopo di ottenere… - FulviaFrongia : RT @carettamc11: #LucaCasarini di lavoro fa il #NoGlobal.Ora si è riciclato nelle #ong che trasbordano immigrati.E' indagato per favoreggia… - EmiSilver1 : RT @francescatotolo: Il pluricrocerista a bordo della nave #MareJonio @nelloscavo di @Avvenire_Nei riporta che “nessun componente” di @Resc… -