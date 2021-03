Nuovo Dpcm in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, Pasqua e Pasquetta comprese: in zona rossa chiudono le scuole, preoccupazione per le varianti (Di martedì 2 marzo 2021) Si è appena conclusa la conferenza stampa tenuta dai ministri Gelmini e Speranza alla luce del Nuovo Dpcm, il primo firmato dal neo Presidente del Consiglio Mario Draghi, che entrerà in vigore dal prossimo 6 marzo e resterà in vigore fino al prossimo 6 aprile 2021. Nessuna novità sugli spostamenti: permane fino al prossimo 27 marzo il divieto di spostamento fra regioni eccetto motivi di necessità, salute o lavoro. Nuovo Dpcm valido fino al 6 aprile: Pasqua e Pasquetta di restrizioni Tra conferme e novità, arriva il primo Dpcm del Nuovo governo tecnico che fa capo al neo Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Di oggi la firma di Draghi sul ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 marzo 2021) Si è appena conclusa la conferenza stampa tenuta dai ministri Gelmini e Speranza alla luce del, il primo firmato dal neo Presidente del Consiglio Mario Draghi, che entrerà indal prossimo 6e resterà infino al prossimo 62021. Nessuna novità sugli spostamenti: permane fino al prossimo 27il divieto di spostamento fra regioni eccetto motivi di necessità, salute o lavoro.valido fino al 6di restrizioni Tra conferme e novità, arriva il primodelgoverno tecnico che fa capo al neo Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Di oggi la firma di Draghi sul ...

