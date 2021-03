Non esistono prove che legano la morte del dottor Witold Rogiewicz al vaccino anti-Covid-19 (Di martedì 2 marzo 2021) Il 28 febbraio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine composta da una foto di un uomo e da un testo in cui si legge che un medico polacco di nome Witold Rogiewicz sarebbe morto dopo essersi vaccinato contro il nuovo coronavirus davanti una telecamera. Si legge che «in diretta diceva che si sarebbe trasformato in un antenna 5G e si scusava se era poco loquace perché gli stavano iniettando autismo. Ma gli è successo molto peggio ha avuto convulsioni ed è morto. Ripetetelo all’infinito: “non è mai colpa del vaccino”». Si tratta di una notizia presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione e per questo motivo fuorviante. Andiamo con ordine. Come hanno ricostruito i colleghi polacchi di Demagog il medico Witold Rogiewicz è stato vaccinato con la seconda dose ... Leggi su facta.news (Di martedì 2 marzo 2021) Il 28 febbraio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine composta da una foto di un uomo e da un testo in cui si legge che un medico polacco di nomesarebbe morto dopo essersi vaccinato contro il nuovo coronavirus davuna telecamera. Si legge che «in diretta diceva che si sarebbe trasformato in un antenna 5G e si scusava se era poco loquace perché gli stavano iniettando autismo. Ma gli è successo molto peggio ha avuto convulsioni ed è morto. Ripetetelo all’infinito: “non è mai colpa del”». Si tratta di una notizia presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione e per questo motivo fuorviante. Andiamo con ordine. Come hanno ricostruito i colleghi polacchi di Demagog il medicoè stato vaccinato con la seconda dose ...

lucatelese : “Non è mai successo che un politico in carica abbia percepito soldi da paesi stranieri. In nessuna parte del mondo… - DiMarzio : Stadio della #ASRoma, addio al progetto Tor di Valle: 'Non esistono più i presupposti. Esecuzione impossibile' - Hurricane_05 : RT @MarcelloChirico: #JuveNapoli #JuventusNapoli In Italia esistono una Lega @SerieA e una @FIGC o decide tutto #Adl ? E alla #Juventus… - Massimi90347599 : Grandi soddisfazioni x Tommy vincitore e perché non eravamo dei visionari nel vedere in uno schermo del televisore… - oceanfeels_ : la mia prof di industrial organisation ha capito tutto: fa i parziali e lascia il tempo sia per studiare (finendo m… -