Milano, cene e borse firmate con i soldi della società di mutuo soccorso: sei agli arresti domiciliari

Tra gli indagati anche il broker molisano Gianluigi Torzi, già coinvolto nello scandalo vaticano. Riconducibili a lui le società lussemburghesi che hanno emesso le obbligazioni con i fondi distratti dalla Cesare Pozzo

