Migranti | Salvini | ‘tornare a controllo sereno e legittimo confini | atteggiamento europeo’

Leggi su ildenaro

(Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – Sull’immigrazione “occorrerà tornare a un, dovuto e doveroso dei nostridi chi entra e di chi esce”. Lo ha sottolineato il segretario della Lega, Matteo, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. “Proprio ieri -ha aggiunto il leader del Carroccio- la relazione annuale dei Servizi segreti al Parlamento ha parlato di organizzazioni malavitose che gestiscono il traffico di esseri umani in Tunisia e in Libia e quindi si arricchiscono e poi con quei soldi comprano droga e armi. Non possiamo continuare ad essere complici di questo traffico, quindi ci aspettiamo che ci sia uneuropeo: visto che si invoca sempre l’Europa ci aspettiamo che ildell’immigrazione clandestina sia simile a ...